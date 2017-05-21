雲林民間成立社團 力推參與式民主
集結環保、教育、文化等人士，雲林縣參與式民主協會下午成立，提出說服所有議員支持率全國之先，通過縣參與式預算自治條例、給縣府搶救財政新藥方、將2018大選變成參與式預算運動，翻轉雲林未來等3大目標與計畫。
台北醒吾科技大學副教授林邦文是全國公民參與協會副理事長，專程南下支持雲林縣參與式民主協會的成立，她強調，推動參與式民主不容易，很佩服雲林朋友的決心，未來可多方交流經驗。
長期從事黨外運動，曾辦過黨外雜誌的黃勝豊當選理事長，會員包羅多元，虎科大老師江季翰、斗六溪州社區理事長張守田、醫師黃憲堂、老人保護協會理事長林金立、家長協會理事長李小惠與顧問張漢等。
發起人之工曹晏清指出，雲林面臨財政危機及人口老化兩大困境，重建鄰里社區內人與人互動、關注與關照，重建「問題需求大家談、群策群力解困難」互助互援的生活文化，而參與式預算的實踐，就是脫困上策，而且省時、省爭議、省監督防貪腐等社會成本。
雲林縣議員蔡岳儒和王又民都很支持。蔡表示，參與式民主是直接民主，初期可先從小區域試辦，提高社區居民對公共議題討論與預算分配的參與，這是民主潮流，雲林應該跟上腳步。王說，他從當斗六市代表時就如此做，由鄉親提出需求、討論，再爭取經費，居民認同度很高。
雲林縣長李進勇表示，縣府因財源有限，年度預算籌編仍需整體考量各建設需求，量入為出，以不增加負擔為前提。如果導入參與式預算，希望相關歲出預算經費的財源籌措，也能獲得民間以指定用途直接捐贈方式挹注，提升公務預算的效率及規模。
(中時)
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