桃園市客家知識學苑開學

2017桃園市客家知識學苑開學典禮，客家局長蔣絜安（左2起）與桃園市政府秘書長李憲明等人打開知識藏寶箱，宣布有7大主題課程。（楊明峰攝）

「2017桃園市客家知識學苑開學典禮」21日在桃園市立圖書館平鎮分館舉行，桃園市政府秘書長李憲明及客家事務局長蔣絜安等人，打開故事藏寶箱，象徵今年推出7大類主題課程，要讓參與學員收穫滿滿。

(中時)