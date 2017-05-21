首秀戰賽格威 富邦申皓瑋滿心震撼

富邦悍將去年第一指名申皓瑋昨喜迎一軍首秀。(蔡銘仁攝)

富邦悍將昨讓林哲瑄休息，讓去年選秀第一指名的小將申皓瑋首次在職棒亮相，首次站上一軍戰場，他21日對Lamigo桃猿賽前坦言，無論是守備或打擊，心裡都很緊張，尤其是面對賽格威這樣強悍的投手，更讓他印象深刻，「一軍投手水準真的高，賽格威是很好的洋投，很珍惜這次對決！」

申皓瑋去年自高苑工商畢業加盟富邦，開季從二軍出發，在本月19日轟出二軍首轟後，獲得上一軍的機會。昨先發擔任6棒中外野手，前2打席與賽格威交手，都以三振收場，不過7上兩人第三次碰頭，申皓瑋總算占了上風揮出二壘安打，同時也是他職棒生涯首支安打，總計他昨4打數1安打，吞3張老K。

「一軍投手水準真的高！」申皓瑋表示，很久沒看到像賽格威這樣球速快的投手，昨一開始沒有特別的想法，但出棒不夠積極，對賽格威球路的反應也不夠好，打得有點綁手綁腳，不過第3打席他看到對自己有利的球進來就積極進攻，總算從賽格威手中揮出右外野、一路飛到全壘打牆邊的二壘安打。

比起打擊，申皓瑋坦言守備時，心裡更是緊張，他昨頂替林哲瑄鎮守中外野，全場有1次的守備機會，雖順利接殺，卻和守右外野的張建銘差點撞在一起，申皓瑋說，那球是自己喊聲喊太慢，對前輩有點抱歉。

申皓瑋一軍首戰就敲首安，不過他兩次壘上有人時打擊，都未能建功，甚至是推進，他說，雖然教練認為首秀這樣的表現不錯，但自己對這樣的表現還不算滿意。而今天他再扛先發6棒左外野手，意義非凡的是，他家人也北上看他比賽，會不會想打給他們看？申皓瑋笑說，「不敢先有這種想法。」

(中時電子報)