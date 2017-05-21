首曬5月大「小星星」 陳妍希為萌兒吐槽陳曉

陳妍希520難得曬萌兒，陳曉也對兒子讚譽有加，不過卻引來陳妍希吐槽。（圖／取材自陳曉、陳妍希微博）

女神去年雙喜臨門，與大陸男星陳曉步入禮堂並在同年12月生下兒子「小星星」，陳妍希產後沒曝光兒子長相，而昨適逢「我愛你」的5月20日，陳妍希則首曬前世情人，曝光小星星的背面全身照，萌翻不少網友，新手爸爸陳曉也對兒子讚譽有加，卻引來陳妍希吐槽。

陳妍希昨難得曬「小星星」，他身穿藍黃藍黃上衣、頂著濃密的黑髮，可愛萌照融化不少粉絲，乾媽陳妍希也直呼「乾媽想你了！好想捏捏抱抱親親」，爸爸陳曉則說：「標準的兩頭身，完美。」沒想到卻引來陳妍希吐槽「明明就是長腿boy好嗎。」夫妻倆為了兒子鬥嘴曬恩愛，甜蜜互動羨煞眾人。

(中時電子報)