國中會考落幕 新北考區整體到考率約97.7％

國中教育會考於今日落幕，考試科目為自然及英語（閱讀、聽力）2科。新北市教育局表示，為期2天6科的測驗，考試過程大致順利，並無重大違規事件，而新北考區今天整體到考率約97.70％，比昨日略降。

教育局統計，第1節自然科缺考率2.1％、第2節第一階段英語（閱讀）缺考率2.08％，第二階段英語（聽力）缺考率2.73％。

教育局表示，整體而言試場秩序良好，未出現重大違規，少數違反試場規則者，多為攜帶非應試用品、手機或手錶鬧鈴響起、提前翻閱題本及逾時作答等違規事項，考生違規事件後續將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節，依違反試場規則規定處理。

教育局提醒，新北市國中應屆畢業生注意，「新北市106學年度私立高級中等學校優先免試入學」將於5月22日至24日由各國中端受理報名，有26校提供2446個招生名額，該管道不採計國中教育會考，僅採計多元學習表現成績，預計5月31日放榜。

而緊接著登場的是「新北市106學年度公立高級中等學校優先免試入學」管道，共有30校提供1935個招生名額，採計國中教育會考及多元學習表現成績，於6月6日至6月12日由各國中端受理報名，學生可由對應的公立高中擇一所報名參加，預計6月15日放榜，想就近入學的學生務必把握機會。

此外，基北區免試入學委員會於6月12日至21日中午12時止，提供最後一次模擬志願選填（網址：https://ttk.entry.edu.tw），並於6月22日中午12時公布實際招生名額。基北區考生免試入學正式志願選填時間為6月22日中午12時至29日中午12時止，基北區免試入學作業系統亦於6月22日中午12時開始提供個別序位區間查詢服務，今年區間定為0.3％，提醒考生正式選填前務必先行上網查詢個別序位區間（網址：https://ttk.entry.edu.tw）。7月1日至7月2日中午12時前辦理個別報名，7月3日至7月4日辦理集體報名，7月11日放榜，7月13日報到。

(中時)