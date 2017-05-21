南投志工大會師　感佩志工奉獻付出

為感謝志工長期付出，南投縣政府今天舉辦志工大會師，縣長林明溱（前排左三）專程到場打氣。（沈揮勝翻攝）

縣長與各界來賓走訪各志工隊伍加油致意。（沈揮勝翻攝）

落實衛福部「祥和計畫」、響應2017年台灣志工日，南投縣政府今(21)日在漳興國小舉辦全縣志工大會師暨趣味競賽，縣長林明溱、立委馬文君、立委許淑華服務處主任黃書杭、社會處長林俊梧及紅十字會南投縣支會長汪清等人多名來賓共襄盛舉，表達對志工無私無悔付出的敬意與謝意。

林明溱特別頒發感謝狀予主辦單位救國團團委會及彰興國小校長林宜城，並走訪各志工隊伍加油打氣。

他說，志工平時犧牲時間，為縣府、社區、民眾服務；為讓志工感受到縣府的重視與謝意，特別辦此活動加強感情聯繫，並期待、鼓勵有更多熱心者投入志工行列。

昨天活動，另舉行趣味競賽，22個參賽隊伍800多人，以各種創意裝扮方式進場，隨即在「藕斷絲連呼拉圈接力賽」、「齊心協力‧團結力量大」、「土地公及土地婆擲茭」，以及「你丟我接樂翻天」等競賽中展身手。

(中時)