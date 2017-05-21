日明治大學曼陀林OB樂團 台灣巡演

日明治大學曼陀林OB樂團台灣巡演。（許素惠攝）

環球科技大學邀請日本明治大學曼陀林OB樂團到台灣巡迴演奏，20、21日，分別在高雄市政府文化中心及雲林縣政府文化處音樂廳演出，吸引3000餘人聆賞，其中特別招待弱勢團體欣賞，並將售票所得節餘捐助弱勢團體，兼具真、善、美。

環球科大過去已經在雲林主辦過該樂團的春、秋、冬饗宴音樂，今年這兩場名為「夏の饗宴-感恩音樂之旅」藝術盛會。

環球科技大學校長陳益興表示，這項國際藝術交流的源起，是環球科大創辦人許文志博士於2006年，率領中小企業經營策略管理研究所師生，到其母校日本明治大學學術交流，也開啟邀請明治大學曼陀林OB樂團，分別於2006年、2008年及2012年到雲林演出，兩校並於2012年締結為姐妹校而更深化交流。

本次演出曲目包括多首膾炙人口的世界名 曲、台灣和日本之朗朗上口的動人旋律，古賀政男教授傑作集組曲，更邀請台灣的鄭琇月、林汶玲、陳國郎、台中市醫師音樂協會，和日籍的斉藤功、滝本耕平等， 實力派知名音樂人參與演出，可謂全場絕無冷場，是一場由演出者、工作人員及聆 賞者共同創造的成功夏之饗宴音樂盛會。

(中時)