明新科大全國運動賽表現亮眼
2017年全國大專院校運動會近日圓滿落幕，新竹縣明新科技大學運動代表隊成績優異，羽球女生單打由陳瑋打敗群雄拿下金牌，跆拳道趙亭雅、田徑夏若堯也分獲銅牌，為明新科大爭取到好成績。
明新科大指出，就讀光電研究所的陳瑋，今年是他征戰全大運的第5年，終於拿下女生單打金牌，陪伴辛苦訓練的運管系教練江明隆在陳瑋奪冠當下，也在場邊流下激動的眼淚。
陳瑋表示，參賽多次，今年特別加強心理訓練也調整打法，賽前更做好功課研究對手習性，強化對自己的信心加上比賽中教練的關鍵指示，以及隊友師長在場邊的加油鼓勵，都是奪冠的重要因素。
運動管理系2年級的趙亭雅則是在跆拳道57公斤級對打項目拿下銅牌，去年勇奪金牌的亭雅在4強戰遇上今年冠軍選手，以些微比數落敗，無緣晉級金牌戰，不過仍在銅牌戰中奮戰保住銅牌，結果雖不如預期，但她狀況很好，明後年還有機會再創佳績。
另，田徑隊的夏若堯去年在鉛球項目摘銅，即將畢業的她，今年仍奮力保住第3名，送給自己最好的畢業禮物。
此外，羽球江秉駿、徐詩禹獲混雙第4名、一般男生團體第8名；田徑杜立平鐵餅第5名，跆拳道宋賀誠、成皓天分獲58公斤及63公斤第6名。
(中時)
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