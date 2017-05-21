新北特色景點 杜拜旅遊節目也來取景

杜拜旅遊節目的主持人Laith Bazari，也在節目中介紹平溪放天燈。（新北市文化局提供）

主持人Laith Bazari於節目中介紹平溪鐵道。（新北市文化局提供）

主持人Laith Bazari也特別放天燈祈福。（新北市文化局提供）

新北市九份及十分老街是國內熱門旅遊景點，也讓許多日韓戲劇、旅遊節目慕名前來取景。這股旋風現也燒到中東，杜拜電視台的旅遊節目本月中旬也造訪取景，主持人更在節目中親自在體驗放天燈、鐵道之旅，向中東地區行銷新北之美。

Laith Bazari說，本次拍攝是他首次造訪台灣，與杜拜相比，台灣的天氣不算太熱，但對亞洲人會在晴天時撐傘覺得「很有趣」，還特別跟韓國遊客借傘拍攝。他也對九份及十分一帶優美風景印象深刻，更感受到台灣人的熱情。

文化局長林寬裕表示，新北市1年有超過40件國外影視協拍，境內像是十分、九份及深坑老街等都是熱門景點，深受國外劇組喜愛。去年日本偶像團體Luce Twinkle Wink的MV及韓國電視劇《爸爸我來服侍您》都選在九份老街拍攝。他也透露，本月除杜拜電視台，還有日本及歐洲的旅遊節目洽談協拍中。

(中時)