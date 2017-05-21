美軍將用營養學與藥物學來打造「超級戰士」

1985年電影洛基4當中，蘇聯拳擊手是個科技力量打造的超級拳手。(圖/imdb)

美國特種部隊強悍舉世聞名，不過美國特種作戰司令部(SOCOM)還希望能透過醫療科學來使士兵能夠突破常人的極限成為「超級戰士」，就像是科幻片或是動作電影中當中，那種超乎人類表現的強大壯漢一樣。

防衛新聞(Defense News)報導，現在許多運動員都有自己的營養師與物理治療師，用科學的方式來訓練自己的體力，特別像是職業美式足球這樣需要體力、耐力與受衝擊力的激烈運動。不過如今美國特種作戰司令部想要更進一步，正在尋求外科醫生、生理醫學與營養學的協助，希望能超級的營養劑甚至藥品，這在體育界肯定是禁藥，不過在戰場上沒關係。

美國科學技術廳資深項目經理班．錢尼(Ben Chitty)說：「我們對於體能訓練的方式有長足的進步，其中也包括新的物理治療、營養劑，甚至使人體能夠適應極端環境的訓練方式。我們希望人體在高海拔缺氧、寒冷、乾燥、酷熱的環境下，還能長時間的耐受飢渴，並還能有良好的作戰表現。

錢尼還說，他們甚至在研究如何使一個潛水員可以在水下氧氧不足的環境，還能執行任務一段時間的這種耐受力。

當然，這種訓練與藥物或營養劑是不希望有副作用的，他們會與外科醫生、醫護人員進行通盤瞭解，先講求不傷身體，再講求效果，然後才能作出後續決定。

說起「科學打造的超級強人」，「洛基4」(Rocky IV)是其中的代表，電影中蘇聯拳王伊凡．德拉格(Ivan Drogo,杜夫朗格林 Dolph Lundgren飾)就是利用生物科技所訓練出的超級拳擊手，在拳擊擂台上擊殺了美國拳王阿波羅．克里德。不過後來的情節仍是洛基的精神意志戰勝了他，表現了美國人情味戰勝了蘇聯科技力，這是80年代好萊塢電影很常見的電影命題。

結果現實世界中打造超級士兵的仍然是美國，幾乎可以說現在的美國，成了過去好萊塢電影當中的反派角色，似乎帶有諷刺意味。

(中時電子報)