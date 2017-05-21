美軍將用營養學與藥物學來打造「超級戰士」
美國特種部隊強悍舉世聞名，不過美國特種作戰司令部(SOCOM)還希望能透過醫療科學來使士兵能夠突破常人的極限成為「超級戰士」，就像是科幻片或是動作電影中當中，那種超乎人類表現的強大壯漢一樣。
防衛新聞(Defense News)報導，現在許多運動員都有自己的營養師與物理治療師，用科學的方式來訓練自己的體力，特別像是職業美式足球這樣需要體力、耐力與受衝擊力的激烈運動。不過如今美國特種作戰司令部想要更進一步，正在尋求外科醫生、生理醫學與營養學的協助，希望能超級的營養劑甚至藥品，這在體育界肯定是禁藥，不過在戰場上沒關係。
美國科學技術廳資深項目經理班．錢尼(Ben Chitty)說：「我們對於體能訓練的方式有長足的進步，其中也包括新的物理治療、營養劑，甚至使人體能夠適應極端環境的訓練方式。我們希望人體在高海拔缺氧、寒冷、乾燥、酷熱的環境下，還能長時間的耐受飢渴，並還能有良好的作戰表現。
錢尼還說，他們甚至在研究如何使一個潛水員可以在水下氧氧不足的環境，還能執行任務一段時間的這種耐受力。
當然，這種訓練與藥物或營養劑是不希望有副作用的，他們會與外科醫生、醫護人員進行通盤瞭解，先講求不傷身體，再講求效果，然後才能作出後續決定。
說起「科學打造的超級強人」，「洛基4」(Rocky IV)是其中的代表，電影中蘇聯拳王伊凡．德拉格(Ivan Drogo,杜夫朗格林 Dolph Lundgren飾)就是利用生物科技所訓練出的超級拳擊手，在拳擊擂台上擊殺了美國拳王阿波羅．克里德。不過後來的情節仍是洛基的精神意志戰勝了他，表現了美國人情味戰勝了蘇聯科技力，這是80年代好萊塢電影很常見的電影命題。
結果現實世界中打造超級士兵的仍然是美國，幾乎可以說現在的美國，成了過去好萊塢電影當中的反派角色，似乎帶有諷刺意味。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範