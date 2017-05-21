南市醫29周年慶 邀社區民眾野餐同樂

台南市立醫院今日在安平區林默娘公園舉辦「哇!愛醫久長」院慶活動。（黃文博翻攝）

台南市立醫院慶祝29周年慶，今日在安平區林默娘公園舉辦「哇!愛醫久長」院慶活動。有鑑於現代人大多沉迷網路3C電子產品，造成脊椎痠痛及彎曲等疾病，鼓勵民眾親近大自然，活動規劃以親子同樂為方向，現場安排有健康尋寶攤位、野餐活動、草地音樂會、寫生比賽，活動約有600多人參與。

台南市立醫院深耕社區醫療已邁入29個年頭，身為區域醫院，長期以來以融入社區發展的方式，進行社區健康促進活動，用行動衛教的理念與模式，深入社區宣導民眾健康生活及疾病預防，扮演社區健康守護者的角色。

健康尋寶野餐活動，必須完成闖關拼圖，方能獲得胖卡點心車餐券與野餐墊，關卡包含各類健康衛教資訊，如老派人生:體驗高齡生活；藥你健康大富翁:學習正確用藥知識；營養大補帖:怎麼吃最健康….等12道關卡，整個活動有吃、有喝、有玩、有健康，好不熱鬧。

除了健康闖關活動，現場還有崇學國小烏克麗麗樂團演奏，以及say yes樂團表演，享受溫馨愜意的假日氛圍。院慶活動也邀請弱勢家庭參與，共享親子同樂時光。

台南市政府衛生局長陳怡、安平區公所主任秘書陳俊達、陳金鐘議員、陸美祈議員秘書柯銓泰、李文正議員與其特助李啟維、蔡淑惠議員服務處、林美燕議員、顏純左秘書黃景星、莊玉珠議員秘書戴明哲、王定宇立委秘書劉春輝、葉宜津立委秘書朱紋慶、黃偉哲立委助理葉孟嘉、林俊憲立委特助黃偉展、呂維胤議員助理蘇科展、陳亭妃立委秘書吳天賞，都到場致意。

(中時)