俄阿基米德發明展 雲科大奪2金1銀

雲林科技大學參加俄羅斯阿基米德國際發明展，獲2金1銀。

此次有來自全世界20國，750件作品參賽，雲科大參展3件作品都獲獎。

雲科大2面金牌作品其中一件為精密旋轉角度量測系統，由機械系教授王永成領導的團隊林瑞璋、徐力弘、張中平、黃貞綾研發，作品為工具機旋轉軸角度量測系統，透過光學檢測之方式，改善傳統以旋轉編碼器檢測因組裝而容易造成量測誤差之問題，提供一方便架設且可避免因偏心而造成量測誤差的旋轉角度量測系統。

另一件為以三咔唑聯苯胺和二噻吩咔唑共聚物作為電致變色陽極材料及其應用於製備長效轉換穩定性佳與高光學對比智慧窗，由化材系吳知易教授與研究團隊: 郭仲文、黃鈺婷、蔣孟妡、董懿萱、李柏穎研發，川劇「變臉」絕活，演員在舞臺之上，撩起斗篷衣襟一遮面一俯首，霎時千般臉譜應聲而出，此絕技總是令人稱奇。此電致變色元件產品擁有類似川劇變臉的絕技，亦能在剎那間轉換3種顏色以上，只要施加微小電力，此元件就能在你眼前改變多種顏色，而且顏色的轉變具可逆性。

銀牌作品為多晶鍺薄膜於矽鍺太陽電池之整合應用，電子系教授林堅楊指導林奕安、吳羿德、沈泊炫研發，此技術本技術乃利用金屬發誘結晶法製備多晶鍺薄膜及P+型矽摻雜而形成單晶矽基板/P+-矽/多晶鍺異質接面太陽電池，除了可提昇電池轉換效率之外，且不需使用昂貴且高危險性之氣體、及具有製程簡單之優點。一般市場上之矽晶太陽電池加上本技術後，可提昇其發電效能及產品價值。

(中時)