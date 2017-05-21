國定古蹟彰邑聖王廟古井 可汲午時水

國定古蹟彰邑聖王廟，開漳聖王夫人「王媽」誕辰正好是端午節， 昨天舉辦「王媽聖誕祝壽慶典暨慶端午招好運活動」，彰化縣長魏明谷（左2）、市長邱建富（左1）親手送福粽。（吳敏菁攝）

國定古蹟彰邑聖王廟舉辦龍舟筆插親子DIY。（吳敏菁攝）

國定古蹟彰邑聖王廟，又稱威惠宮，開漳聖王夫人「王媽」誕辰正好是端午節， 昨天提前舉辦「王媽聖誕祝壽慶典暨慶端午招好運活動」，彰化縣長魏明谷、市長邱建富等都來親手送福粽，並舉辦龍舟筆插親子DIY，讓民眾體驗民俗慶典，也欣賞古蹟之美。

威惠宮又稱聖王廟，創立清雍正11年（西元1733年) ，早期為漳州人重要信仰中心，更是代表性古蹟建築，由彰化市公所管理。後殿供奉開漳聖王夫人「王媽」生日正好是農曆5月5日，市長邱建富表示，提前為王媽祝壽並舉行歡慶端午活動，很特別，也極有意義。

相傳，午時水可開運，聖王廟內也有一口284年歷史的古井，在開漳聖王及王媽加持下，其水具有避邪、清淨的功效；彰化市長邱建富鼓勵市民，在端午節那天，可拿容器前往廟內取水，做生意把午時水攜回店中財位來增加財運，家中有考生的信徒，則可將午時水放在文昌位以增加考運。

(中時)