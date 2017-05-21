絕對原創 台灣原創插畫彩繪村誕生

台灣原創插畫彩繪村每一幅都來自作者原創。（呂妍庭攝）

台灣原創插畫彩繪村每一幅都來自作者原創。（呂妍庭攝）

台灣原創插畫彩繪村每一幅都來自作者原創。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠（左）和「台灣原創插畫彩繪村」計畫發起人「奇可奇卡」在彩繪牆前大演情境劇。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠（右）與插畫家「歐北貓」一同在歐北貓的插畫彩繪牆面前搞笑留影。（呂妍庭攝）

台灣原創插畫彩繪村以求子為主題。（呂妍庭攝）

21日的完工開幕典禮上，嘉義縣長張花冠等人與多位插畫家一同合影留念。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠和插畫彩繪作品合影。（呂妍庭攝）

100多位來自全國的插畫家，在插畫家「奇可奇卡」號召下，以近半年時間在嘉義縣朴子市南竹里完成50幅台灣原創插畫彩繪，有別於一般取材動漫和卡通的傳統村落彩繪，這座以台灣原創為號召的插畫彩繪村，每一幅都來自作者原創，十分有看頭。

插畫家「奇可奇卡」吳貿騰的母親是朴子南竹里人，從小常跟著媽回到南竹里探望親人，對地方有深厚感情，心想母親生前一直對故鄉放心不下，決定用插畫彩繪方式活化這個小村庄，希望能吸引遊客造訪，也吸引年輕人返鄉多關心自己的故鄉，沒想到短短時間就集結了100多位插畫家，共同參與彩繪村計畫，還獲得多家企業廠商贊助幫忙，一起完成「台灣原創插畫彩繪村」計畫。

堪稱最具台灣原創與本土味的彩繪村，規畫成5大區塊，各有1個主題，分別是好事花生、求子順利、孕子平安、育子健康和望子成龍，5大主題都環繞著「求子」概念，想要求子的夫妻，可來南竹里求子村走走逛逛，來一趟名符其實的求子之旅。

今21日上午南竹里原創插畫彩繪村由縣長張花冠、立委蔡易餘、朴子市長王如經、縣議員黃嫈珺和吳貿騰等人主持剪綵，吳貿騰親自為張花冠導覽每1幅畫作，並與原創者在自己的作品前合影。

(中時)