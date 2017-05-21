絕對原創 台灣原創插畫彩繪村誕生
100多位來自全國的插畫家，在插畫家「奇可奇卡」號召下，以近半年時間在嘉義縣朴子市南竹里完成50幅台灣原創插畫彩繪，有別於一般取材動漫和卡通的傳統村落彩繪，這座以台灣原創為號召的插畫彩繪村，每一幅都來自作者原創，十分有看頭。
插畫家「奇可奇卡」吳貿騰的母親是朴子南竹里人，從小常跟著媽回到南竹里探望親人，對地方有深厚感情，心想母親生前一直對故鄉放心不下，決定用插畫彩繪方式活化這個小村庄，希望能吸引遊客造訪，也吸引年輕人返鄉多關心自己的故鄉，沒想到短短時間就集結了100多位插畫家，共同參與彩繪村計畫，還獲得多家企業廠商贊助幫忙，一起完成「台灣原創插畫彩繪村」計畫。
堪稱最具台灣原創與本土味的彩繪村，規畫成5大區塊，各有1個主題，分別是好事花生、求子順利、孕子平安、育子健康和望子成龍，5大主題都環繞著「求子」概念，想要求子的夫妻，可來南竹里求子村走走逛逛，來一趟名符其實的求子之旅。
今21日上午南竹里原創插畫彩繪村由縣長張花冠、立委蔡易餘、朴子市長王如經、縣議員黃嫈珺和吳貿騰等人主持剪綵，吳貿騰親自為張花冠導覽每1幅畫作，並與原創者在自己的作品前合影。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。