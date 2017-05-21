慧慈弔唁豬哥亮挨轟 好娜姬說真相：她沒惡意

好娜姬替慧慈緩頰。（圖／取自好娜姬-honagi臉書）

好娜姬表示慧慈現身豬哥亮靈堂絕無惡意。（圖／取自好娜姬-honagi臉書）

昨媒體拍到慧慈頂紅唇前往豬哥亮靈堂。（圖／中時資料照片）

以一句口頭禪「Oh My God」走紅的話題藝人慧慈昨(20日)現身豬哥亮靈堂致意，但她因頂著大紅唇、又背了個大紅包包，還開口說：「希望他（指豬）下輩子投胎到有錢人家」，遭網友群轟趁亂刷存在感，而慧慈好友好娜姬昨則在臉書替她緩頰，表示慧慈出發點是好的，真的沒惡意，只是因生病傷到頭腦，才導致她想法跟常人不一樣，希望大家別怪她。

好娜姬昨在臉書說，得知豬哥亮過世後，慧慈前天打給好娜姬表示因是豬大哥的影迷，有意到靈堂致意，但好娜姬認為兩人沒私交，認為此舉不妥，便勸慧慈別去，沒想到慧慈昨真的跑到豬哥亮靈堂，還被媒體拍到嘻皮笑臉的照片，讓好娜姬覺得十分不捨、無奈。

好娜姬表示，慧慈的個性其實很單純、善良，「她真的沒惡意」，也無意刷存在感，而是「真的不知道」這些言行會令人反感，更說：「她因為得過腦膜炎傷到腦子，所以她有些想法會跟一般人不一樣，只是站在一個朋友的角度，有時想幫她都不知道怎麼幫。」

對於慧慈這樣的一位朋友，好娜姬心疼又無奈，吐露慧慈常跟她說沒收入活不下去想輕生，但幫她想出路，慧慈又會因為意見多、推三阻四，為她好的意見不聽，要求她別去豬哥亮靈堂又硬要去，最後強調慧慈真的無心炒新聞，「因為她根本沒想那麼多，就是很單純的想去就去了。」

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(中時電子報)