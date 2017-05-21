首轟沒來不心急 富邦高國麟：團隊大於個人
富邦悍將昨幾乎整場遭Lamigo桃猿洋投賽格威封鎖，全場僅7支安打，苦吞4連敗，唯高國麟表現出色，繳單場3安打的猛打演出，打擊率如今竄升到近3成，不過被喻為「桃園親王」的他，本季首轟還沒出爐，他21日與猿隊賽前表示，現在狀況跟去年不一樣，「得把團隊看得比個人重，上壘擺第一！」
高國麟本月12日重返一軍，總計25打數揮出7支安打，截至昨役，打擊率上升到2成86，在昨天富邦打線整場遭賽格威封鎖之際，他一人就貢獻全隊7安中的3支安打。高國麟說，前一天就不斷反覆看賽格威投球的影片做功課，因此上場打擊能有不錯的表現，雖近況不錯，但他認為無論打擊跟守備，都尚在調整階段。
迎接第二個職棒賽季，高國麟坦言多少有疲勞，有時會有心有餘力不足的感覺，現在才慢慢習慣。不過他去年8戰敲首轟，本季卻11戰仍靜悄悄，他表示不在意，現階段只想盡可能幫球隊贏球，「去年球隊狀況好，就盡力去打，今年球隊狀況不好，打擊時心態也不太一樣，得把上壘放在第一。」
(中時電子報)
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