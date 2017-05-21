父母親頒獎 曾陶鎔流下男兒淚

曾陶鎔在表揚儀式見到父母擔任神秘嘉賓，感動流下淚水。(圖：中信兄弟球團提供)

中信兄弟曾陶鎔，本月5、6日締造中職「連4打席全壘打」紀錄，中信球團今(21日)晚對統一獅賽前，安排表揚儀式，還邀請他的父母親曾守義與巴豐玲，擔任神秘嘉賓主持頒獎，讓事前不知道的曾陶鎔，感動的流下男兒淚。

曾陶鎔邊拭淚邊哽咽說：「很感謝家人在背後支持，會繼續全力以赴，達成更多紀錄。」。

曾媽媽表示，今天才從桃園到台中，很高興也很感動，陶鎔從高中開始就在外面生活，對自己負責任，他很認真、也很自律，看到他破紀錄真的與有榮焉。曾陶鎔父母在愛子的表揚儀式上，也流下感動眼淚。

(中時電子報)