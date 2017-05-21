陸衛星拍奈利斯空軍基地 第51區一覽無遺
中國大陸的吉林一號，近日拍攝到一組位於美國內華達州的奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的高解析度照片，讓網友清楚的見識到了美國最頂級的空軍基地全貌。
奈利斯空軍基地是一處位於美國內華達州拉斯維加斯東北方11.4公里處的空軍基地，由美國空軍空戰司令部（Air Combat Command)管轄。據《鳳凰網》報導，由於其角色的多樣性，基地內的飛行中隊數量超過其他任何空軍基地，此基地駐有空戰中心（USAFWC）、57聯隊（57 WG）、第99基地聯隊（99 ABW）、第53測試評估大隊（53 TEG）等相關部門。
奈利斯空軍基地占地4600公頃，擁有大量跑道和機場相關設施，有。基地也存放著核彈頭以及美軍最先進的戰鬥機，而讓人最為津津樂道的，就是此基地的內華達測試與訓練場中的51區，傳說美國在這裡進行外星人研究，都使得奈利斯空軍基地蒙上了一層神秘的色彩。
(中時電子報)
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