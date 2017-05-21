陸衛星拍奈利斯空軍基地 第51區一覽無遺

奈利斯空軍基地。(圖/鳳凰網)

奈利斯空軍基地占地4600公頃，擁有大量跑道和機場相關設施。(圖/鳳凰網)

將衛星圖放大，可見F-15、F-16和A-10等戰機。(圖/鳳凰網)

基地內存放有核彈頭、部署有美國空軍最先進的戰鬥機，而與基地相關的內華達試驗和訓練靶場中又有傳說中保存外星人屍體的51區，這些特點都使得奈利斯空軍基地蒙上了一層神秘的色彩。(圖/鳳凰網)

中國大陸的吉林一號，近日拍攝到一組位於美國內華達州的奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的高解析度照片，讓網友清楚的見識到了美國最頂級的空軍基地全貌。

奈利斯空軍基地是一處位於美國內華達州拉斯維加斯東北方11.4公里處的空軍基地，由美國空軍空戰司令部（Air Combat Command)管轄。據《鳳凰網》報導，由於其角色的多樣性，基地內的飛行中隊數量超過其他任何空軍基地，此基地駐有空戰中心（USAFWC）、57聯隊（57 WG）、第99基地聯隊（99 ABW）、第53測試評估大隊（53 TEG）等相關部門。

奈利斯空軍基地占地4600公頃，擁有大量跑道和機場相關設施，有。基地也存放著核彈頭以及美軍最先進的戰鬥機，而讓人最為津津樂道的，就是此基地的內華達測試與訓練場中的51區，傳說美國在這裡進行外星人研究，都使得奈利斯空軍基地蒙上了一層神秘的色彩。

(中時電子報)