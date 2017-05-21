南一中、南女免試入學 補教業估錄取條件將提高
國中教育會考結束，補教業者評估今年台南一中、台南女中免試入學錄取條件將提高，預估錄取台南一中成績條件需會考5A、多元比序總分99分，台南女中需會考5A，多元比序總分98分，體適能滿級分且作文在5級分以上。決勝關鍵不在會考成績，而是多元學習項目中的「體適能」。
有別於其他縣市考生以會考成績定勝負，台南市12年國教的免試入學政策以淡化會考分數競爭為特色，考生往年在多元學習項目獲得的分數才是決勝關鍵。
台南市教育局今年在多元學習項目中取消「擔任幹部」成績計分，補教業者張簡永祥認為考生將更容易取得多元學習滿分，唯一能夠影響成績差距的，只剩「體適能」項目，有些考生受限天生體能限制，考了6次都拿不到滿分。
台南市去年有6000名考生在多元學習分數上拿到滿分，台南市補教業者統計，今年1萬8000餘位考生在官方取消幹部計分後，約有1萬名考生可拿到多元學習分數滿分，較去年增加不少。
張簡永祥評估今年台南市的第一志願免試入學的錄取條件將提高，南一中免試入學有380個名額，錄取條件除了會考須拿5A滿分，多元比序總分需達99分。台南女中免試入學方案有430個名額，錄取條件為會考成績5A，多元比序總分需98分，此外體適能需滿分且作文在5級分以上。
(中時)
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