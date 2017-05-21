七彩炫光紙盒 奪金點新秀最佳包裝設計獎
包裝盒拆開後只能丟掉嗎？台灣藝術大學視覺傳達系大四生廖立雅、林施妤、鍾妤和李曉昱等人賦予包裝盒新意義，以七彩炫光紙加上特殊卡榫包裝各式球類，使用者以拍打踢拋的方式拆開紙盒，兼具運動和娛樂特性，取名叫作「BAM」，此作拿下2017金點新秀年度最佳設計獎包裝設計類，評審團隊評為「具有創新和實驗精神，對銷售族群定位清楚，讓人充分感受到其設計精神」。
廖立雅表示，「BAM」一詞就是使用此一產品時的狀聲詞，此作首重互動性、娛樂性和環保特性，「我們觀察到一般球類包裝盒，往往買回家拆開就丟掉了，很可惜，假如我們可以運用創意，讓拆盒子的過程變成運動的一部分，那麼運動會更有意思，這些紙盒也可以發揮最大效應。」
林施妤表示，為了開發可順利在空中散開、散開後又能以特殊卡榫重組的紙盒，團隊從去年7月開始工作，醞釀快一年的時間才順利設計10種不同類型的卡榫，可包裝羽毛球、排球、橄欖球等不同大小的球類。
廖立雅說，裝在「BAM」裡面的球，順著使用者拋出的動作，順著離心力和速度感而在空中散開，「美得像煙火一樣，而之後如果不裝球了，內部加裝燈泡就成了燈罩，或是加上瓶子就成為花瓶，非常實用，不會浪費包裝紙材。」
評審團隊綜合點評「BAM」，此作具有創新的實驗精神、完整度高，「尤其在現場陳列上的用心，效果令人眼睛為之一亮，甚至已達業界水準。」
(中時)
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