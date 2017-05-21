游泳》非體育生奇蹟 朱宸平百米蝶泳破7年全國紀錄

▲朱宸平成為我國100公尺蝶式新科紀錄保持人。（許東雄提供）

就讀中興大學森林系，朱宸平去年總統盃挑戰「台灣蝶王」許志傑的100公尺蝶式全國紀錄失利，21日日本公開賽一圓破全國夢想，預賽就游出53秒60，一舉打破高懸超過7年的舊紀錄53秒66，許志傑的紀錄送入歷史。

朱宸平從小就接觸游泳，成名甚早，但高中碰上低潮，他選擇進入中興大學森林系就讀，希望能走出一條不一樣的道路，由於非體育系，他必須兼顧課業與訓練，選擇兩頭燒的理由，除了是為自己留一個選擇的機會，更是希望能證明自己做得到，「兼顧學業與訓練應該是努力的目標，國外許多優秀大學，體育校隊同樣強悍。」

儘管打破全國紀錄，朱宸平開心卻不特別興奮，「本來就將目標設定在那裡，看到成績，想著就是，『達到目標了』。」他沒有特別興奮的理由，就是他游出破全國佳績，卻沒有機會游進決賽，在所有參賽選手中排名第18名，讓他看到台灣跟世界的距離。

去年總統盃寫出佳績後，朱宸平必須專注課業，直到今年3月才正式備戰全大運，他鑽研訓練方式，全心投入訓練，繼續鎖定破全國目標，但在全大運再度鎩羽，讓他有些遺憾，更影響到一周後的日本公開賽備戰，他身心俱疲，卻又不願放棄出國比賽的機會，「我告訴自己，要全力以赴！」

也許是日本環境助他找回狀況，面對高競爭環境，他帶著「我想要進決賽」的奮鬥心情，在預賽就飆出破全國成績，卻仍無緣決賽，他說：「我3月抱著重新開始的心情，再度投入訓練，這兩個月真的很辛苦，如今破全國達到既定目標，訓練有成果還是開心，但心情很平靜，就是早該完成的事。」

破了高懸超過7年的全國紀錄，朱宸平的近期目標放在宜蘭全運會，至於2020東京奧運更是他最終目標，他說：「破全國開心，但想到目標是奧運，要拿到門票就很困難，接下來想著進前8，甚至拚獎牌，破全國真的只是起步，還要繼續努力！」

(中時電子報)