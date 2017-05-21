欠會錢異想天開演苦肉計，刀子刺腹緊急送醫

蘇男自導自演刺腹被搶，傷勢嚴重送醫。（潘建志翻攝）

警方在山區搜查證物。（潘建志翻攝）

屏東恆春53歲的蘇姓男子，10日報警表示在滿州山區，遭2名歹徒攔車，刺傷腹部後搶走身上26萬多元會錢。警方調查後發現，蘇男竟是因無力繳會款，自導自演刺傷自己，還企圖詐領保險金，訊後依誣告、酒駕公共危險罪嫌送辦。

蘇男10日中午報警，表示他當天收完會錢，騎車過經滿州鄉永靖村產業道路，被2名男子騎機車從後方踹倒，其中一人將他壓制在地，以布矇住雙眼，另一人強灌他高梁，還持刀刺中他左腹，兩人搜刮他身上的26萬餘元會款後便逃逸無蹤。

不過警方在偵辦的過程中，發現蘇男說詞反覆，時間點也兜不攏，調閱沿途監視器畫面，也查不到有蘇男所謂的兩名歹徒，反而是看到蘇男事發前在當地徘徊的身影，讓警方覺得案情並不單純。

警方也發現蘇男住家的監視器，發現他在案發前一晚，曾將一把刀藏在花園中；隔天要出門前取刀，刀子還不慎掉落在地。另外警方也發現，蘇男最近竟剛投保6個意外傷亡醫療險，共510萬元，生效日都在案發日後。

警方向蘇男出示證據後，他才坦言是因為以會養會，積欠數十萬元的會錢無力償還，才想到以詐騙遭搶，來免掉被逼債的壓力；為了求逼真，他還想到自殘來增加可信度。因害怕太痛，他事前還喝了一瓶高粱，希望減輕痛苦，沒想到刀刺入時沒拿捏好，竟傷及腹內小腸，只好趕緊報警開刀急救。

(中時)