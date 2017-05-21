嘉義市政府補助2000元 汰舊換節能家電
嘉義市政府獎勵民眾買節能新家電，今天舉辦「節能家電買回家，補助省電攏在嘉」活動，民眾汰換家裡舊冷氣、冰箱或洗衣機等家電，換新節能家電，每台可獲補貼2000元消費券，總金額20萬，先搶先贏。
環保局表示，民眾提供家中汰換老舊冷氣、電冰箱或洗衣機的照片，並購買同種節能家電商品，可以領取每台最多2000元的消費券，可在嘉義市轄內數十家綠色節能商店使用，總補助金額高達20萬元，額滿為止。
副市長張惠博表示，節電除了省電費，還可以領獎金，今年5月至9月間，只要家庭用電度數比去年同期減少者，可報名參加節電競賽，節電比率最高的前3名有獎金，最高獎金現金3萬元，另外可參加抽獎，有機會抽中2000元綠色節能商店消費券，總獎金高達20萬元。
詳情可上嘉義市政府環境保護局網站查詢，或洽詢該局（05）2220138。
(中時)
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