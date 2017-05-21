火球遭高國輝開轟 猿朱俊祥：下次不拚了
歷經昨對戰富邦悍將一役後，Lamigo桃猿「火球男」朱俊祥或許會學到一課，就是對戰富邦的高國輝，速球硬拚並不會占到便宜，他19日延長賽對戰高國輝，用速球把他三振，但昨兩人再度碰頭，朱俊祥卻被高國輝轟2分炮，朱俊祥21日與富邦悍將賽前受訪時，坦言是策略錯誤，笑說「下次不拚速球了！」
火球男與強打對決，是看棒球的一大亮點，而這樣的戲碼前兩天兩度在桃園球場登場。19日富邦和猿隊戰到延長賽，朱俊祥10上登板，一上場就用速球三振高國輝，但昨他8上球隊領先5分時上場，2出局後再度與高國輝交手，卻讓高國輝狠狠用左外野2分炮討了回來。
「就想用速球拚拚看！」朱俊祥向來面對強打者，都會想用速球對決，昨役大膽嘗試卻吃虧，他坦言是自己策略錯誤，「想用速球拚結果失投，雖然沒有被完全打中球芯，只打到接近棒頭的地方，但打出去聽到棒子的聲音，就知道慘了。」他笑說下次如果再對決，不會再用速球跟高國輝硬拚。
連同高國輝這1轟，朱俊祥本季出賽14場就挨4轟，寫下生涯單季挨最多轟紀錄，先前紀錄是2014年，該年他出賽26場也才挨2轟。球速越飆越快，挨轟率卻變高，朱俊祥認為，是中職打者實力越變越強所致。
(中時電子報)
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