廖文揚好神！5局8K助獅投2比0領先中信

獅隊廖文揚前五局飆8K，助球隊2比0領先。(圖：取材CPBL)

統一獅今晚(21日)在洲際球場對中信兄弟雙重賽第2戰，派出本土投手廖文揚先發，這位並非三振型的投手，竟在此役大秀K功，前5局就K掉對方8位打者，助球隊前5局2比0領先。

廖文揚2014年8月6日桃猿之戰，曾飆出生涯單場最多10次三振，此役前5局已經三振8人，可望改寫個人紀錄。

由於此役三振功力驚人，廖文場前5局只被擊出1支安打，無失分，加上隊友第1、5局各得1分，暫以2比0成為勝投候選人。

(中時電子報)