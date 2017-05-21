60歲壽星，戒酒贏回家人

賴春英（右三）剛好生日，又是第一個猜中野餐籃價格的民眾，讓一家人都開心不已。（黃力勉攝）

賴春英（左）剛好生日，又是第一個猜中野餐籃價格的民眾，開心的從台東縣長黃健庭手中接過野餐籃。（黃力勉攝）

台東縣衛生局舉辦的戒酒馬拉松活動，今年吸引503人參加，是歷年來最多，21日衛生局邀請參加活動的民眾帶著家人，一起參加野餐籃估價王活動，猜中野餐籃的價格就能帶走豐盛的野餐籃野餐。台東縣長黃健庭強調，戒酒需要家人的支持，野餐籃活動為辛苦的戒酒民眾、家人打氣，吃飽喝足再出發。

猜中第一個野餐籃價格的民眾賴春英，今天剛好是她60歲的生日，她帶著丈夫、女兒等一同參加活動，野餐籃中有麵包、碗粿、各式水果等，賴春英猜540元完全命中，開心的領回野餐籃。

賴春英已經戒酒3個月，她笑著說年紀已經大了，要為小孩保重身體，因此決定參加戒酒，戒酒期間都沒朋友，但卻多了很多時間陪伴家人，她也想把酒友都拉來戒酒，一同為戒酒努力。

賴春英的小女兒賴馨玫表示，媽媽戒酒後明顯氣色好很多，常常春風滿面，與家人的相處時間變多，讓全家人都很開心，家裡也看不到任何的酒類，大家都會鼓勵、盯著她持續戒酒。

(中時)