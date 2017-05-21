鳳山眷村以住代護 老外入住添異國風情

越南籍范鴻仁與妻子阮氏垂莊一家，成了以住代護黃埔新村第四期新住戶。（圖/高雄市文化局提供）

昔日，眷村紅磚內飄送著大江南北的美食香氣，說著各省方言，如今，牆裡傳出的是異國美食氣味及各國語言；因為「以住代護，全民修屋」計畫，不但吸引國內文創人才，也受到老外青睞，紛紛申請入住，彷彿成了小型聯合國。

最早推行以住代護的高雄市鳳山區黃埔新村已邁第四期，最新的住戶是一對來台求學工作的越南籍夫妻，帶著兩個月大的小嬰兒入住新居。

目前就讀中山大學機電系博士班的范鴻仁與妻子阮氏垂莊，經友人告得知以住代護計畫，決定投件申請。阮氏難掩興奮地說，當初看房時，「一樓平房與庭院就和我阿公家一樣！」，慶幸中選。

范先生表示，在外租屋無法決定裝潢風格，而以住代護可供自己動手裝修的機會，想讓眷村內也可以流露出東南亞風情，同時希望小孩在台灣也能了解越南的文化。

夫妻倆已打算在眷舍內推動越南語言教學、展示越南文化相關文物，還要用越南美食來敦親睦鄰。

還有許多資深鄰居，包括新加坡、英國、巴基斯坦，再加上大陸的住戶，全台第一個眷村有了新風情，從過去的各省熔爐，搖身一變成為小型聯合國。

文化局今年推出的升級版「以住代護‧全民修屋」計畫，進住時間延長到5年，相關補助也都提高，建業及黃埔兩處眷村累計已超過2千人參與看屋，申請時間至5月31日止，可至文化局官網查詢。

(中時)