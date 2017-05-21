立委吳琪銘和民眾DIY香包 提前歡度端午節

立委吳琪銘上午和民眾共同製作香包提前歡度端午節。（陳俊雄翻攝）

立委吳琪銘今日在土城清溪里活動中心舉辦「五月五快樂過端午~大家動手做香包」的應景時節活動。他表示，農曆五月初五大家都想到「肉粽節」，但其實端午還有很多迷人的習俗，像綁艾草、立蛋、灑雄黃水、做香包等等，為讓小朋友能認識、體驗這個節日氣氛，特別預備五百份簡易香包材料，讓家長們陪著DIY，讓民眾提前度過有文化傳統教育性質的假日。

端午節為民間的三大節慶之一，在農民曆節氣上適逢進入酷暑之際，所以家家備有艾草趨蟲，兼含避邪之意。古禮還有飲雄黃之俗，但因雄黃含毒，現在民眾已漸無此項古習。活動現場展示平常已極難看到的「天中五瑞」的菖蒲、艾草、石榴花、蒜頭和山丹的藥草，和雄黃一樣，都是驅邪避疫之用，也可以藉此想像古時百姓面對不可知的蟲媒疾病，已建立一套養身保健的作法。

吳琪銘表示，傳統習俗會在端午節當天在小朋友身上配帶香包避邪，所以今日活動特別準備像南瓜、飛碟等外型的創新香包，希望小朋友自己動手做，永保平安健康。

吳琪銘也特別提醒，下個星期就是肉粽節了，家中有考生的婆婆媽媽一定要拿出好手藝，讓我們鄰里社區共同飄出特有的陣陣粽香！也代表小孩考試「包中」。

(中時)