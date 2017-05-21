沒有龍舟競賽！台東端午節辦獨一無二竹筏賽

竹筏比賽靠竹篙控制方向，難度相當高，也讓許多隊伍吃足苦頭。（黃力勉攝）

竹筏比賽靠竹篙控制方向，難度相當高。（黃力勉攝）

端午節台東並沒有龍舟競賽，提前一周舉辦的池上大坡池竹筏賽，成為台東唯一的划船比賽，不過划竹筏與龍舟並不相同，讓許多隊伍吃足苦頭，但遠從高雄到台東踢館的隊伍「高雄船老大」，依舊展現過人的實力，連3年拿下冠軍並奪得10萬元獎金。

21日比賽選在風光明媚大坡池舉辦，經過多天的陰雨綿綿後，今天天氣大好，氣候晴朗，參賽的隊伍也鬥志高昂，相較於龍舟吃水深、大舵槳固定於尾端，竹筏划起來吃力許多，且是靠最後的舵手以竹篙控制方向，難度相當高，有隊伍划出去後因為方向控制不當延誤許多時間，完賽成績差距大。

池上鄉公所指出，比賽距離共有300公尺，今年冠軍獎金10萬元，亞軍及季軍分別有5萬及3萬元獎金，加上今年台東沒有龍舟賽，因此台東的隊伍報名踴躍，最終有16隻隊伍參賽，上午計時賽淘汰一半，下午則進行淘汰賽，最後由遠從高雄到台東踢館的高雄船老大，以不到2分鐘的成績奪下冠軍。

巴拉雅拜隊去年才剛成軍，就在花蓮的龍舟賽奪冠，隊長王志偉表示，竹筏的吃水淺、槳面較小，抓水不容易掌握，因此划起來很辛苦，不過也當是下周參加龍舟賽的操兵。

比賽結果高雄船老大完成三連霸，台東輕艇隊組成的初生之犢奪下亞軍，在地的池上鄉富興隊贏得第3名。

(中時)