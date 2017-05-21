全台第一座二二八紀念碑 搬遷至嘉義市二二八紀念公園

嘉義市彌陀路上228紀念碑進行包裝。（廖素慧攝）

228紀念碑被吊起移座。（廖素慧攝）

嘉義市228紀念碑由連結車載運沿彌陀路搬移。（廖素慧攝）

228紀念碑搭連結車沿彌陀路搬移至啟明路二二八紀念公園。（廖素慧攝）

全台第一座228紀念碑今天由嘉義市彌陀路遷移至啟明路、大雅路的二二八紀念公園安座預定地上，嘉義市政府表示，預計6月完成安座工程後，擇期舉辦遷移啟用典禮。

嘉義市政府因彌陀路拓寬，原建立於彌陀路上的228紀念碑必須遷移，經市府去年進行「i-idea徵求288紀念碑遷移地點」，首選地點是嘉義車站，但後來市府召開228委員會諮詢會議，認為遷移至嘉義車站的難度高，且因應鐵路高架化，最後選定遷移至大雅路、啟明路、公義路的二二八紀念公園。

市府民政處、工務處、基督教長老教會等單位於4月12日進行228紀念碑遷移動工祝禱儀式，本月17日在安座預定地放置聖經，今天228紀念碑搭上連結車，沿著彌陀路往啟明路逛大行，抵達二二八紀念公園安座預定地，完成搬遷。

(中時)