游泳》挺過冰火長泳考驗 卓承齊大馬亞錦賽摘銀

卓承齊馬國公開水域亞錦賽奪銀。（教練劉曜彰提供）

大雨和攝氏32.5度超高水溫，逼退多達7名選手，但我國長距離泳將卓承齊，熬過「冰火五重天」考驗，馬來西亞布城公開水域亞錦賽10公里賽，以2小時09分07秒946勇奪銀牌。

卓承齊5公里賽事調整不佳，賽後更一度發生貧血，最終收下第6名，但他10公里賽事擺脫陰霾，在教練劉曜彰的調整下，恢復體力展現應有實力。

即便馬來西亞布城天氣惡劣，10公里賽前還下起大雨鳴槍出發後，天空隨即放晴，水溫立即上升，更飆高到攝氏32.5度，逼退7名好手，但卓承齊憑藉努力與意志力，順利鍍銀。

卓承齊馬國公開水域亞錦賽奪銀。（教練劉曜彰提供）

「跟去年相比，大P的成績進步了大約8分鐘，表現令人滿意。」劉曜彰表示，公開水域與馬拉松相同，路線與環境對比賽成績影響很大，不同比賽成績很難相比，但大P去年參加在香港舉行的亞錦賽，賽況還沒有這次惡劣，大P的表現值得肯定。

本次公開水域亞錦賽由泳協支付經費參賽，理事長許東雄期待卓承齊展現長泳功力，更是為了接下來進軍亞、奧運累積更多實力，劉曜彰則強調，仍會讓大P繼續征戰泳池，也會讓他在公開水域繼續磨練，感謝泳協的大力協助。

(中時電子報)