游泳》挺過冰火長泳考驗 卓承齊大馬亞錦賽摘銀
大雨和攝氏32.5度超高水溫，逼退多達7名選手，但我國長距離泳將卓承齊，熬過「冰火五重天」考驗，馬來西亞布城公開水域亞錦賽10公里賽，以2小時09分07秒946勇奪銀牌。
卓承齊5公里賽事調整不佳，賽後更一度發生貧血，最終收下第6名，但他10公里賽事擺脫陰霾，在教練劉曜彰的調整下，恢復體力展現應有實力。
即便馬來西亞布城天氣惡劣，10公里賽前還下起大雨鳴槍出發後，天空隨即放晴，水溫立即上升，更飆高到攝氏32.5度，逼退7名好手，但卓承齊憑藉努力與意志力，順利鍍銀。
「跟去年相比，大P的成績進步了大約8分鐘，表現令人滿意。」劉曜彰表示，公開水域與馬拉松相同，路線與環境對比賽成績影響很大，不同比賽成績很難相比，但大P去年參加在香港舉行的亞錦賽，賽況還沒有這次惡劣，大P的表現值得肯定。
本次公開水域亞錦賽由泳協支付經費參賽，理事長許東雄期待卓承齊展現長泳功力，更是為了接下來進軍亞、奧運累積更多實力，劉曜彰則強調，仍會讓大P繼續征戰泳池，也會讓他在公開水域繼續磨練，感謝泳協的大力協助。
(中時電子報)
關鍵字：卓承齊、長泳、大馬公開水域亞錦賽亞錦賽
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