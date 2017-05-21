改裝電池爆炸 母抱子痛哭「什麼都沒了！」

警消前往救援。（葉書宏翻攝）

警消前往救援。（葉書宏翻攝）

新北市中和區大仁街10巷內某公寓民宅今（21日）上午11時許驚傳火警，火舌從3樓竄出延燒至4樓，3樓母子3人先行逃出，2名住戶受困，所幸被消防及時救出，僅輕微嗆傷無礙。3樓林姓屋主說，「改裝電動車電池突然爆炸！」詳細起火原因待進一步釐清。

附近住戶發現公寓濃濃黑煙不斷往外竄，通報消防局救援，警消到場拉水線入內搶救，53歲林姓屋主上半身赤裸、受困在臥室內，所幸及時被消防人員救出，僅輕微身體不適。

林男被救出後站在屋外看著著火的住家，情緒一度相當激動，已被疏散的林妻則在場痛哭失聲，抱著兒子說「什麼都沒了！」場面令人鼻酸。

火舌除了吞噬公寓3樓外更往4樓延燒，警消得知4樓還有一名25歲陳姓女子，再度前往搶救，進入4樓後發現陳女受困在後陽台，緊急將她救出，所幸輕微嗆聲送醫後無礙；火勢在15分鐘內被撲滅。

林男向消防人員說，電動車是二手車，因為從事機電相關工作，擔心電池不夠用，才會自行改裝鋰電池，沒想到充電中的改裝電池突然爆炸。

消防人員表示，3樓燃燒面積約18坪、4樓約2坪，初步調查疑似因電動車電池爆炸起火引發火警，詳細起火原因待進一步釐清。

當地秀水里長林谷峰獲報趕抵現場，發現林妻不斷抱著兒子痛哭，他先從口袋內掏出5000元交給林男，並將協助申請急難救助金及暫住的收容旅館。林谷峰表示，會盡全力協助後續，要他們一家人要堅強。

(中時)