保安宮擲筊賽 池上民眾9聖筊贏得1.5萬獎金
21日是神農大帝誕辰，池上保安宮舉辦擲筊比賽，民眾捐300元香油錢就能參加，擲筊採一次擲5個筊，5個都聖筊才能繼續下一輪，越多聖筊獎金越高，最終由池上的民眾擲出9聖筊，開心贏回1.5萬的獎金。
池上多數民眾務農，神農大帝誕辰對當地民眾而言是一年一度的盛事，今天供俸神農大帝的保安宮除了舉辦擲筊活動，還提供五行湯圓、五行剉冰供民眾免費享用，眾多的信徒也到廟裡參香，祈求風調雨順大豐收。
擲筊活動採象徵5穀、5種顏色的筊杯一起擲，民眾添香油錢300元就能參加，擲出5個聖杯還能繼續，擲不出聖筊還有1000元的獎金，不過擲出1至3個聖杯，僅能獲得平安蛋一顆。
活動9點開始，由於擲出10個聖筊將能獲得5萬元獎金，吸引許多民眾參加試手氣，不過遲遲沒有人擲出5聖筊，多數都是獲得平安蛋。
新興村的婦人林瑞玉擲筊時，順利擲出5聖筊，讓現場歡聲雷動、氣氛突然熱絡起來，最終她獲得8聖筊，贏回獎金8000元。
保安宮主委邱瑞臺表示，神農大帝聖誕對於務農的鄉民很重要，舉辦活動希望能皆大歡喜、大家開心，也盼望能風調雨順、五穀豐收。
(中時)
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