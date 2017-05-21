白內障人口逐年攀升 出現年輕化趨勢

中時368健康講座21日在國立臺灣圖書館登場，邀請永和大學眼科院長鍾珮禎介紹白內障的形成、治療及保健。（圖/葉書宏）

中時368健康講座21日在國立臺灣圖書館登場，邀請永和大學眼科院長鍾珮禎介紹白內障的形成、治療及保健。（圖/葉書宏）

中時368健康講座21日在國立臺灣圖書館登場，邀請永和大學眼科院長鍾珮禎介紹白內障的形成、治療及保健，吸引不少民眾到場聆聽。（圖/葉書宏）

中時368健康講座21日在國立臺灣圖書館登場，邀請永和大學眼科院長鍾珮禎介紹白內障的形成、治療及保健，吸引不少民眾到場聆聽。（圖/葉書宏）

台灣罹患白內障人口逐年攀升，工商時報文化基金會及中國時報等單位共同舉辦中時368健康講座，今（21）日上午邀請永和大學眼科院長鍾珮禎、基隆長庚眼科醫師孫啟欽分享白內障的形成、治療及保健，吸引不少民眾到場聆聽，學習正確的護眼觀念。

活動由工商時報文化基金會及中國時報、愛爾康大藥廠、中華民國愛盲協會、台灣全人照顧協會、國立臺灣圖書館等共同舉辦，吸引不少家庭扶老攜幼報名參加，透過醫師分享及問答方式，讓民眾更加了解白內障。

白內障是銀髮族常見的眼疾，更是排名第一的眼科手術，台灣近視人口傲視全球，超過600度的高度近視人口更占總人口的三分之一，高度近視患者易罹患早發性白內障，近年來白內障患者已出現年齡層下降的趨勢。

鍾珮禎表示，台灣白內障患者90％超過55歲，主要發生的原因有老年、外傷、代謝、藥物、併發、先天等因素，但主要原因還是在老年化。

目前人工水晶體可分為健保給付與自費兩種，一般健保給付人工水晶體雖已可達到術後視力改善的效果，不過在功能上比較單一，是屬球面人工水晶體，觀看物品周變易有變形、失真等情形；而自費的高階人工水晶體的功能多元，從非球面、矯正老花或散光，甚至整合球面所有功能。

鍾珮禎說，長期處於藍光環境下容易對視網膜產生傷害，因此最新人工水晶體也有具過濾藍光的新選擇，讓白內障者患者多了另一個功能選擇。

近年來白內障手術技術進步很大，改採無刀飛秒雷射白內障前置手術，鍾珮禎說，若是角膜有結疤、前房發炎出血、瞳孔無散瞳或末期青光眼病人等，則不適合此手術。

鍾珮禎強調，每個人的視力與體質狀況不同，建議還是讓專業醫師進行詳細檢查及評估，並充分討論生活型態後及考量患者對於術後視力的期待，才能選擇適合自己的人工水晶體及手術。

(中時)