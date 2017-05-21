粽葉飄新香 新移民粽子舞、包粽慶端午
端午佳節將近，為使新移民融入在地文化，移民署特地於今(21)日早上假萬華新移民會館舉辦「粽葉飄新香-端午節聯歡活動」，移民署長何榮村亦到場與新移民同樂。
聯歡活動由新移民姊妹們帶來精彩的「粽子舞」開場，姊妹們穿上活潑的表演服飾，並手持粽子圖樣的畫板，在台語歌曲「燒肉粽」的背景音樂下翩翩起舞，舞蹈融合了異國與在地的元素，象徵了新移民順利融入本土文化後，彼此激盪出來的新文化。
為表示對新移民事務的重視，移民署長何榮村攜觀光局「喔熊」一同出席，毛茸茸可愛的「喔熊」一出現，馬上吸引了大小朋友們的目光，搶著與掛著粽子的「喔熊」合照。
何榮村署長表示，今天的活動，他特地提早出席，看到現場準備了許多包粽子的材料，十分期待能與新移民一同包粽DIY。移民署邀請了各國的新移民朋友來參與，希望活動洋溢的節慶氣氛，能讓新移民與家人們都能有快樂的端午節。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。