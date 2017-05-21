粽葉飄新香 新移民粽子舞、包粽慶端午

移民署今日早上假萬華新移民會館舉辦「 粽葉飄新香—端午節聯歡活動」，移民署長何榮村亦到場與新移民同樂。（移民署提供）

移民署今日早上假萬華新移民會館舉辦「 粽葉飄新香—端午節聯歡活動」，移民署長何榮村亦到場與新移民同樂。（移民署提供）

移民署今日早上假萬華新移民會館舉辦「 粽葉飄新香—端午節聯歡活動」，移民署長何榮村亦到場與新移民同樂。（移民署提供）

移民署長何榮村攜觀光局「喔熊」一同出席新住民端午節包粽活動（移民署提供）

端午佳節將近，為使新移民融入在地文化，移民署特地於今(21)日早上假萬華新移民會館舉辦「粽葉飄新香-端午節聯歡活動」，移民署長何榮村亦到場與新移民同樂。

聯歡活動由新移民姊妹們帶來精彩的「粽子舞」開場，姊妹們穿上活潑的表演服飾，並手持粽子圖樣的畫板，在台語歌曲「燒肉粽」的背景音樂下翩翩起舞，舞蹈融合了異國與在地的元素，象徵了新移民順利融入本土文化後，彼此激盪出來的新文化。

為表示對新移民事務的重視，移民署長何榮村攜觀光局「喔熊」一同出席，毛茸茸可愛的「喔熊」一出現，馬上吸引了大小朋友們的目光，搶著與掛著粽子的「喔熊」合照。

何榮村署長表示，今天的活動，他特地提早出席，看到現場準備了許多包粽子的材料，十分期待能與新移民一同包粽DIY。移民署邀請了各國的新移民朋友來參與，希望活動洋溢的節慶氣氛，能讓新移民與家人們都能有快樂的端午節。

(中時)