孫文學校聲明 願與吳敦義合作

洪秀柱去年當選國民黨主席後，國民黨中常會通過成立孫文學校，宣揚孫中山思想、還原蔣中正形象，該校21日發表對國民黨主席選舉結果之聲明，恭喜吳敦義勝選，表示之後雖然仍堅持自主運作，但也願意和吳主席合作，不過表示團結是基於理念而非權位和利益。

該校聲明全文如下：

孫文學校對中國國民黨主席選舉結果之聲明

首先，對於中國國民黨順利完成此次主席選舉，我們要表達祝賀之忱，特別是在如此參與爆炸的狀況下，國民黨依然能順利完成選舉，這也證明了國民黨的民主轉型已經愈趨成熟。

其次，基於民主政治的精神，我們充分尊重此次選舉的結果，也要恭喜新任黨主席吳敦義先生的高票當選。希望吳先生接任主席之後，真能重振中國國民黨的理念、路線與精神，恢復黨的往日榮光。

孫文學校成立伊始，雖係承中國國民黨中常會決議設立，但基於黨國的危難，必須有以團結全體泛藍朋友的精神、理念，因此設立之初，除了依照國父，也就是中國國民黨總理的遺教，與先賢先烈，乃至總裁與蔣經國先生的理念與路線為宗旨，以建立一套完整涵蓋中華文化、孫文思想，並足以創造兩岸和合，建立中華民族美好家園的論述之外，為維持理念的超然與純淨，即決定以自主法人，並且不接受來自黨的資助的方式經營。這段時間，承蒙各方好友的鼎力支持，終於能夠在原定的宗旨上，逐步推進我們的工作。

我們認為，近年來中國國民黨乃至泛藍的全面潰敗，最根本的原因就在於內部的自我腐化，沈墮於黑金、侍從派系政治與醬缸文化而不自知，外則自我放棄了話語權，只會拿香跟拜，讓綠營用所謂台灣主體性以包裝台獨或獨台分離主義的講法，全面佔據了論述空間。但這種不清新與不健康的組織文化只會讓黨不斷沈淪，而分離主義論述也只會葬送台灣的命脈，陷中華民國於危亡。

為此，我們認為作為創建中華民國的中國國民黨，必須知恥知病，徹底改革陳腐墮落的醬缸文化習氣，也不應該放棄「我是台灣人，也是中國人」的基本認同。因此我們主張應該依據文化中國的理念為核心，以三民主義的精神與思想為憑藉，內則拯救自我的陳腐墮落，外則以開放態度思考台灣的發展藍圖，才是真正愛台灣、愛中華民國的作為。

同時，我們也認為「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎。「一中各表」的主張在2008年，曾經為打開兩岸僵局，促使兩岸經貿人員交流做出貢獻，但是卻無法結束兩岸敵對狀態，致使兩岸關係發展從2014年起陷入困境，並助長了分離主義的意識。我們認為，應「深化九二共識」，尋求在整個中國主權完整不分裂、兩岸政治地位平等的「分治不分裂」共識下，積極尋求結束兩岸敵對狀態，簽署和平協議的可能性，才是負責任的中國國民黨之所應為。基於對這些理念的信仰，未來，我們當然仍會積極推動此一理念，以期凝聚泛藍朋友的精神與信念，共同奉獻我們的心力與智慧。

也基於這樣的想法，我們固然仍會堅守自主運作的原則，但也願意與未來的吳主席充分合作，只要理念一致，我們必會無條件奉獻。然而我們也必須提醒，作為政黨的一份子，團結必然是基於理念，而非權位與利益。我們將會基於理念，用最適切的民主方式，來協助這個處於危難的黨，完成其理想與使命。

我們要說，我們當然要立足台灣，但絕對不會容忍中國國民黨異化成為台灣國民黨---不管它改不改名。

我們也要說，我們絕對不會接受中國國民黨再走回不問是非、不問黨德、不問黨魂，只問利害的派系政治與醬缸文化之中。

我們還要說，我們所奉獻的中國國民黨必須對中華民國、中華民族永遠忠誠。

我們更要說，「和平、奮鬥、救台灣」將會是我們永遠不變的使命！

孫文學校總校長 張亞中

民國106年（2017年）5月21日

(旺報)