會考前兼差賺外快 國中生當詐欺車手遭逮

北市文山二分局19日破獲一起假冒「健保局、警察」名義，誆稱被害人涉及販毒洗錢之詐騙案，順利緝獲1名年僅15歲謝姓少年詐欺車手，發現謝姓少年趁著國中會考前的空檔，向校方請假北上充當車手取款。

警方指出，5月19日當天，王姓婦人在住處接獲自稱健保局人員，詢問被害人是否有委託他人代辦健保醫療補助，並好心主動轉接至165反詐騙專線。

未料，接下來有另1名自稱刑偵組組長在電話中恫嚇被害人已涉及販毒洗錢，被害人為求清白，在電話中將銀行、郵局帳戶及存款金額如實告知，詐騙集團再以凍結被害人戶頭為由，請被害人將帳戶存款交付保管。被害人一時心急，立即提領60萬元現金，在住家附近交給前來取款的謝姓少年車手。

詐騙集團得手後食髓知味，再度要求王女提交美金1萬元及人民幣3萬元，王女察覺有異向文山二分局萬盛派出所求證，員警將計就計於交款處埋伏，當場緝獲年僅15歲的謝姓少年車手。

謝姓少年供稱，他是第一次犯案，先前還特意向學校請假北上，結果被警方逮個正著，因為隔天還要參加連續二天的國中會考，拜託警方趕快移送法院，讓他隔天可以順利參加考試。警方詢後將謝姓少年以詐欺罪嫌隨案解送台北地院少年法庭審理，並全力追查贓款及共犯中。

(中時)