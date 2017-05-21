黃浩然逆轉轟 桃猿擊敗富邦8連勝

猿捕手黃浩然轟出3分炮，一舉逆轉戰局。(本報資料照)

富邦悍將本周前4場比賽1勝難求，急需奪勝提振球隊士氣，然而Lamigo桃猿豈願讓他們在自家主場肆虐！21日兩隊三連戰最後一場交手，前5局還以1分落後的猿隊，6下靠朱育賢的陽春炮打破沉默，並靠黃浩然的3分炮，一舉逆轉比分，隨後富邦雖追回1分，但攻勢就此中斷，讓猿隊以4比3勝出，總教練洪一中獲生涯700勝。

富邦此役前5局雖僅有3安，不過首局面對王溢正，就由高孝儀安打領頭，加上王溢正出現1次暴投「助攻」，讓他們靠陽冠威的高飛犧牲打斬獲1分。隨後第2到第5局，富邦雖兩度攻占二壘得點圈，但都被王溢正化險為夷。

而陳明軒前役對戰統一獅，投5局失4分吞首敗，此役則威風八面，前5局僅被強悍的猿隊打線敲出2支安打，沒有失掉任何分數。比賽到6局，富邦再度找到突破口，靠高國麟左外野的陽春炮，添得第2分，不過沉睡5局的猿隊打線，則在6下靠朱育賢回敬一發陽春炮追回1分。

陳明軒隨後保送藍寅倫後，富邦決定推出林晨樺接替投球，未料他沒能守成，先是被林承飛敲出安打，緊接著黃浩然更是毫不留情的揮出左外野3分炮，瞬間扭轉戰局。隨後富邦雖試圖反撲，但僅8上靠申皓瑋的安打追回1分後，未能反撲成功，讓猿隊2分之差勝出，斬獲8連勝，同時送洪總成中職首位單一聯盟700勝教頭。

(中時電子報)