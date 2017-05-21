三足鳥學生樂團 用音樂加餐點服務啟智院生

愛玩音樂也不忘關懷弱勢的三足鳥音樂團隊，結合七所學校音樂社學生，昨日邀請高雄樂仁啟智中心院生到台南享用美食。（圖／程炳璋）

邊玩音樂可以邊送愛心，三足鳥樂團有不少學生團員來自單親家庭，每年舉辦一次《音樂無罪》演唱會，募款捐助弱勢，團長邱楚喬今年初成立餐廳，21日招待啟智中心院生，學生團員有機會作「社區服務」，近距離服務身心障礙者，反思自己的社會價值。

三足鳥樂團以收取學生團員為主，團員包括7所學校的音樂社成員，不少來自清寒的單親家庭，團長邱楚喬會針對學生清寒狀況，給予免費學音樂的機會，試圖以音樂教好弱勢家庭的孩子。

三足鳥樂團已連續11年每年舉辦一次《音樂無罪》演唱會，所得扣除成本會捐助高雄樂仁啟智中心，邱楚喬曾帶著團員到樂仁參訪，並向中心人員承諾，未來若開餐廳，會招待院生前來同樂。

今年2月邱楚喬如願在東區崇學路成立《樂浮餐廳》，部分需要工讀的樂團團員正好當起服務生，邱楚喬實現諾言，邀請身心障礙的院生21日來用餐，學生團員正好以學校「社區服務」課程精神，自己策劃關懷表演活動，近距離服務他們。

「感受自己的社會價值」這群愛玩音樂的年輕學生，有些來自單親或弱勢家庭，常會出現否定自我價值的想法，透過服務，觀察身心障礙者強韌求生的態度，反思自己仍有足夠貢獻社會的功能。

一群來自高雄樂仁啟智中心的院生們，昨日在物理治療師劉俊賢帶領下，出現在東區崇學路樂浮餐廳，參加一場音樂結合公益的關懷活動。

這場由三足鳥音樂團策畫，崑山科技大學、嘉南藥理大學、南台科技大學、中華醫事科技大學、台南大學附設高中、亞洲餐旅學校、南寧高中音樂社學生們共同參與的活動，主要就是希望在端午前夕，帶給心智障礙者不同的感動。

樂團表示，已接連十一年舉辦音樂無罪公益演唱會，樂仁啟智中心是其中一個捐贈對象，先前曾與上述學校一些學生們到中心參觀，發現這些院生雖然有著障礙，但經訓練生活作息非常規律，每天起床後甚至會自己摺棉被、曬衣服，獨立性相當高。

參訪後與社團學生們分享心得，希望用直接的方式來鼓勵這些院生，因此大家策畫了這場關懷活動，安排院生們到餐廳享用午餐，席間更安排各校音樂社學生們帶動唱。

因應端午佳節，學生們事先做了粽子外型、裡面裝著綠豆的沙鈴，讓院生們能跟著手搖負荷，台上演出精彩，台下也跟著手舞足蹈，氣氛相當溫馨。 樂團說，能用所長關懷這些弱勢，也讓學生們參與社區服務學習，相當有意義。

(中時)