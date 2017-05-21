粽藝傳四海 新住民包粽

台中市民政局今日於新住民藝文中心前廣場舉行「粽藝傳四海．飄香慶端午」新住民文化節慶活動，民眾局長蔡世寅（右）幫忙發放，新住民稍早包的粽子。（黃國峰攝）

「粽藝傳四海．飄香慶端午」新住民文化節慶活動，泰國舞蹈團表演泰國「飯盒舞」，解鄉愁。（黃國峰攝）

「粽藝傳四海．飄香慶端午」新住民文化節慶活動，新住民參與包粽比賽。（民政局提供）

端午節將至，台中市民政局今（21）日於新住民藝文中心前廣場舉行「粽藝傳四海．飄香慶端午」新住民文化節慶活動，讓新住民藉著包粽子，慢慢了解我國風俗民情及傳統節慶，邀情100名設籍本市的新住民帶著全家大小一起參加親子著色比賽，並捲袖包粽，讓現場瀰漫著濃濃的端午節氣氛。

來自越南的新住民阮氏鳳表示，百忙之中能順利參加本次活動，一起享受親子同樂氣氛，感謝家庭成員背後支持，孩子們也覺得著色比賽是難得的經驗，謝謝民政局規劃這活動，來這兒與來自各國的新住民互相交流，覺得很愉快。

也有印尼新住民表示，他們是在夏天過年時吃肉粽，但是是粳米做的，外面則是用剛發芽的椰子葉包起來。一位泰國的新住民則分享泰國粽是在雨季時吃的，粽子餡用椰子、黑豆、芋頭、地瓜等做成，以甜的為主，而且除了蒸的，還可以用烤的。

活動除了包粽子、親子著色比賽外，也邀請了泰國舞蹈團表演來自泰國東北的「飯盒舞」，只見四位舞者穿著傳統泰國服飾，背著竹製的飯盒，隨著泰國音樂起舞，描寫丈夫下田工作，妻子將用糯米作的餐點，裝在竹製的飯盒內，很開心的帶給丈夫的過程。而有趣的是四位舞者是由來自泰國、印尼、印尼華僑、新住民第二代組成，驗證著全新的民族文化融合，正在台灣悄悄發生。

(中時)