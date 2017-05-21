「Aamigo Talk 充電讚」腦力激盪　學員分享顛覆觀點

政大EMBA「Aamigo Talk 充電讚」活動全體與會人員合影。(謝宗龍攝)

電子支付原來是內容產業?傳統餐飲又是如何從三桶水的傳統服務業利用大數據挖出潛在客戶並著重體驗的創新行業?政大EMBA 「Aamigo Talk 充電讚」活動，集合六位來自不同領域的學員進行15分鐘的分享，讓創新概念彼此衝擊，無論是最夯的機器人理專，甚至是女性的貼身內衣，都受益於不斷顛覆的概念與技術的進步。

台灣電子支付總經理宋志強。(謝宗龍攝)

王品集團營運部總經理鄭禮藤。(謝宗龍攝)

稚軒公司顧問夏韻芬。(謝宗龍攝)

「Aamigo Talk 充電讚」活動中學員精彩分享包台灣電子支付總經理宋志強闡述台灣電子支付雖然滯後卻有急速成長機遇的未來。王品集團營運部總經理鄭禮藤則分享台灣餐飲業30年來如何從人人看不起的低端服務業，經由各代餐飲事業經營者的努力，行銷台灣美食到全世界並藉由股票上市網羅一流人才與世界接軌。至軒公司顧問夏韻芬則剖析所謂機器人理專是真創新還是假噱頭，在Finteh領域幾乎一片空白的台灣，又該如何在法規鬆綁與實務上精進迎頭趕上。

信馨公司總經理黃謙銘。(謝宗龍攝)

米蘭營銷策劃董事長陳琦琦。(謝宗龍攝)

台灣絕世好波總經理林慧晶。(謝宗龍攝)

信馨公司總經理黃謙銘在「Aamigo Talk 充電讚」活動中，闡述何以銀髮族世代的財富觀念將是台灣財富重分配的機會，不光是照護的需要，從金融理財、照護機構、消費模式、網路大數據等等領域都能為銀髮族創造更美滿的生活與無窮商機。自嘲是通靈熟女的米蘭營銷策劃董事長陳琦琦詮釋了瞬息萬變的時代全世界行銷人焦慮，如何以最新鮮的方法迎戰當下的行銷挑戰。台灣絕世好波總經理林慧晶娓娓道來女性內一百餘年來如何由傳統的紡織工業藉由材質的創新與品牌行銷，讓隱形胸罩解放了婦女。

政大校長吳思華。(謝宗龍攝)

六位學員分享後，政大校長吳思華上台講評，他認為如今食衣住行育樂都有翻轉性的改變，首先就是科技的改變，科技發展速度超乎想像，科技主要影響在時間與空間，讓我們更有效率利用時間改變生活的方式。

人類一直都有移動上的想像，可預見的未來，ＶＲ、ＡＲ讓我們在空間上的想像有不同的認知。更有效率的使用時間以及移動空間，未來物流絕對是重頭戲，5年內科技將在這些項目有翻天覆地的變化。

(中時電子報)