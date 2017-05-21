頂庄社區獨角仙爬樹 邀賞夏日風情
頂庄社區獨角仙爬樹，嘉義市政府邀賞夏日風情。嘉義市頂庄社區復育獨角仙千餘隻，炎炎夏日是牠們爬樹悠晃的盛季，市長涂醒哲今天邀請大家於27日到頂庄參加「尋找獨角仙的蹤跡」活動。
涂醒哲表示，頂庄社區積極打造環保社區，復育獨角仙、生態工法淨化水質、有機堆肥、太陽能板運用等，提供很好的環保活教材，5月至6月底間是獨角仙爬滿一棵棵光臘樹的時節，歡迎大家來尋找獨角仙的蹤跡。
頂庄里長莊天基表示，頂庄社區自行車步道兩旁有40多棵光臘樹，已復育逾1000隻獨角仙，每逢此時，獨角仙從隱身一年的土壤中出來，爬上光蠟樹尋找伴侶，繁衍子孫。
今天有去年12月培育結訓的解說小種子，來自北興國中、嘉大附小、嘉北國小等校學生，負責導覽社區生態環境，一一解說獨角仙、諸羅樹蛙到各種動、植物生態，受到好評。
(中時)
關鍵字：獨角仙
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。