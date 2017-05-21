頂庄社區獨角仙爬樹，邀賞夏日風情

民眾參觀頂庄社區自然生態。（廖素慧攝）

頂庄社區復育獨角仙有成。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲伉儷體驗獨角仙熱縮片製作。（廖素慧攝）

頂庄社區獨角仙爬樹，嘉義市政府邀賞夏日風情。嘉義市頂庄社區復育獨角仙千餘隻，炎炎夏日是牠們爬樹悠晃的盛季，市長涂醒哲今天邀請大家於27日到頂庄參加「尋找獨角仙的蹤跡」活動。

涂醒哲表示，頂庄社區積極打造環保社區，復育獨角仙、生態工法淨化水質、有機堆肥、太陽能板運用等，提供很好的環保活教材，5月至6月底間是獨角仙爬滿一棵棵光臘樹的時節，歡迎大家來尋找獨角仙的蹤跡。

頂庄里長莊天基表示，頂庄社區自行車步道兩旁有40多棵光臘樹，已復育逾1000隻獨角仙，每逢此時，獨角仙從隱身一年的土壤中出來，爬上光蠟樹尋找伴侶，繁衍子孫。

今天有去年12月培育結訓的解說小種子，來自北興國中、嘉大附小、嘉北國小等校學生，負責導覽社區生態環境，一一解說獨角仙、諸羅樹蛙到各種動、植物生態，受到好評。

(中時)