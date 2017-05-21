花蓮縣長傅崐萁 為龍舟開光點睛

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傅崐萁為龍舟畫龍點睛。(楊漢聲攝)

2017世紀飛天龍‧鯉魚展競技—龍舟競渡嘉年華21日在鯉魚潭潭南大草坪舉辦祭壇暨龍舟開光典禮，由花蓮縣長傅崐萁親自主持，祈求上蒼保佑龍舟嘉年華活動圓滿順利，並支持傳統文化持續發揚，推展優質民俗活動。

(中時)