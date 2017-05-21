端午節不立蛋 楓樹里玩乒乓水球

其中釣水球遊戲，考驗快、狠、準。（黃國峰攝）

楓樹里今日舉辦「雞祥如意慶端午」活動，媽媽和兒子，同心協「吹」順利將乒乓球吹過水杯。（黃國峰攝）

喝啤酒比賽，炎炎夏日中，大夥兒一大口、咕嚕咕嚕的喝酒，直喊「94」爽。（黃國峰攝）

端午節活動不比立蛋、賽龍舟，楓樹里21日舉辦「雞祥如意慶端午」活動。比釣水球、吹乒乓球、雙人夾棍等，就在楓樹里活動中心，只見爸媽們帶著小孩來親子同樂，加油聲不絕於耳，最後還有吃肉粽配麻薏湯，喝啤酒必賽等，一連串的活動，讓民眾提前度過一個熱鬧的端午節。

首先登場的吹乒乓球，要將乒乓球吹過五個小水杯，只見小朋友們漲紅了臉用力吹，吹起了陣陣水花，也不見球兒越過水杯，反而弄得滿臉濕，也有媽媽和兒子，同心協「吹」順利完成任務。釣水球則是小紙片吊了掛鉤，要將水球從臉盆勾起，訣竅是看準水球，要快、狠、準，千萬不要讓紙片在水中過久。

最後壓軸的是大人們期待的喝啤酒大賽，不是拼酒力，是比誰最快將一瓶啤酒喝光，畢竟喝多了變「酒駕」就掃興了，炎炎夏日中，大夥兒一大口、咕嚕咕嚕的喝酒，直喊「94」爽。

楓樹里長陳伯仲表示，當初是想藉著這活動將里民或親子之間的距離拉近，有別於傳統的端午節如立蛋的活動，也是想來個不一樣的，並提供獎金讓大家想玩，也感謝楓興宮贊助不少經費，宮內也同步舉行禮佛儀式。

(中時)