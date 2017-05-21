可防強震核災 末日種子庫卻面臨淹水問題

可以抵擋各式天災與核子攻擊的斯瓦爾巴全球種子庫，卻因全球暖化面臨淹水問題。(美聯社)

由挪威政府在2008所設立的「末日地窖」斯瓦爾巴全球種子庫，是為了保存珍貴農作物種子所建造，可以抵擋6級強震與核子攻擊，不過卻因為溫室效應，讓種子庫面臨了另一項威脅：淹水。

斯瓦爾巴全球種子庫位於挪威斯瓦爾巴群島一處山區的永凍土帶，以攝氏零下18度來保存種子，還能抵抗強震與天災，不過因為全球暖化的關係，融雪的水湧進了種子庫的入口隧道。

本來將種子庫設於永凍土深處，是為了提供種子庫堅不可摧的保護，不過外媒報導，因為極地氣溫升高，冬天本來該降下的雪成了大雨，加上融雪的水，湧入了種子庫的隧道口。

雖然水並未滲入種子庫中，但是也引發種子庫是否能撐過災難的疑慮。

挪威政府發言人Hege Njaa Aschim坦言，永凍土的消失並不在他們的計畫之中。而種子庫目前已經安裝抽水泵以防再度淹水，也將入口隧道改成防水的，本該自行運作的種子庫，挪威政府也決定派人24小時監看，並想出辦法將所有的風險降至最低。

(中時電子報)