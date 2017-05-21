歷年國民黨主席當選人 吳敦義最年長

2017年國民黨主席選舉，吳敦義勝出，1948年出生的他，今年69歲，成為2001年國民黨主席開始由黨員直選以來，年紀最大的主席當選人。

2001年時年65歲的連戰同額競選勝出；2005年55歲的馬英九擊敗王金平勝選；2007年由68歲的吳伯雄擊敗洪秀柱當選；2009及2013均由馬英九同額競選當選。2015年54歲的朱立倫同額競選勝出；2016年68歲的洪秀柱擊敗黃敏惠等人當選主席。

吳敦義也是國民黨自前身興中會成立以來，123年當中，除掉代理主席之外(江丙坤曾於2007年代裡，時年75歲)，年紀最大的新就任主席/領袖。

(旺報)