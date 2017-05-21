含辛茹苦養大3子 母親節竟慘遭兒家暴
悲傷母親節！喪偶多年的61歲楊姓婦人，含辛茹苦獨自養大3個兒子，目前日常生活多由3個兒子輪流照料。未料，上周日母親節當天上午6時多，楊婦的36歲李姓小兒子，酒後情緒失控，跑到楊婦位在台北市寶興街的住家大聲咆哮、叫罵，還對著屋內的家具、家門踢踹。
楊婦聞聲出來制止時，李男竟不顧養育之恩，不但對著母親怒罵、出手推擠，甚至還拿起手機敲打母親頭部。楊母傷心欲絕，氣得跑到當地派出所報警，對兒子提出傷害告訴並申請保護令。
楊婦告訴警方，她最小的兒子平時在上海工作，偶爾才會返回台灣一趟，以前她含辛茹苦拉拔他長大，想不到臨老沒享到晚福，還落得小兒子如此對待；過去一年小兒子已有多次家暴紀錄，她為了小兒子的前途著想，都隱忍不發，但這次把她的頭、手臂與腿部都打傷，實在忍無可忍只好找警方求助。
警方指出，李男施暴後即逃離，人不知去向，不排除他已回大陸，將傳喚他到案說明並究責。
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(中時)
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