台東幸福住宅 僅剩84戶
台東縣政府興建的幸福住宅，5月上旬共有182戶被選走，21日再辦理第2次的選屋，供90戶的備取戶選擇，最終有34個家庭完成選屋，1樓的房屋也全都被選完，全部僅剩84戶，縣府將會再通知剩餘400戶參加抽籤選屋。
幸福住宅共有300戶，由台東縣政府自有地自建，5層樓的公寓住宅總價200多萬至400萬都有，經過篩選後選出800多戶符合資格，抽籤選出300戶正取、90戶備取，經過正取戶與備取戶選屋後，目前僅剩84戶房屋待選。
今天選屋共有34戶完成，其中1樓最受歡迎，最後被選擇一空，之後僅剩2至5樓可以選擇。
由於許多民眾擔心貸款、自備款問題，因此乾脆放棄可以買房的機會，對此建設處長吳慶榮強調，縣府將會協助民眾與銀行協商，讓銀行可以提高貸款成數、降低自備款金額，只要民眾完成選屋，貸款的部分都能一起努力。
(中時)
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