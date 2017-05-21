重返榮耀地 劉祖沅帶傷勇拿十項金牌

就讀新北市三重高中的劉祖沅，21日在第二屆亞青少田徑賽男子十項帶傷比賽，最終以6分之差險勝對手，替中華隊拿下第五面金牌。(黃邱倫)

中華田徑隊此次重返1966年曼谷亞運蘇帕查拉賽體育場參加第二屆亞洲青少年錦標賽，當年「飛躍羚羊」紀政與「鐵人」吳阿民摘下兩金，21日就讀新北市三重高中二年級的劉祖沅小將帶傷出賽，最終以5982分險勝印度選手6分，相隔51年半世紀之久，繼吳阿民老師之後再次於幸運地奪得十項金牌。

劉祖沅靠著意志力在兩天比完十項比賽，最終漂亮贏得金牌，披上象徵榮譽的奧會五環旗，祖沅總算開心笑了起來。(黃邱倫)

國中專攻男子5項與跳遠的劉祖沅，升上高中後開始練習10項全能，當時碰到身材劣勢與成績瓶頸的情況下一度想要放棄，但在校長、教練與老師的鼓勵下決定回到賽場上，好不容易取得國手資格，沒想到卻在第一天的跳高項目扭傷左腳踝，經過物理治療師的緊急包紮後還是咬著牙跑完400公尺，成績也從原本的暫居第一下滑至第二。

中華隊領隊吳清標(左)扶著帶傷奪金的劉祖沅，讓中華隊職員相當感動。(黃邱倫)

回到飯店之後的祖沅忍著淚水，教練團不斷關心給他鼓勵，祖沅還是堅持要比完第二天的其他五項比賽。21日上午起床後祖沅帶著無比的信心來到賽場上，比完110公尺跨欄、鐵餅之後依舊排名第二，撐竿跳高項目原本躍居領先的伊朗選手三次試跳都失敗，祖沅把握機會再次超前，緊接著標槍項目拉開領先差距來到300多分，最後一項1500公尺，祖沅幾乎是一拐一拐地跑完全場，5分48秒27，6位參賽選手中最後一名，在裁判統計完成績後，祖沅以6分之差驚險擊敗印度選手穆席塔，替中華隊拿下本屆賽事第5面金牌。

在物理治療師邱元駿(右)的幫助下劉祖沅(左)才能摘下男子十項金牌。(黃邱倫)

劉祖沅賽後眼眶泛紅，語帶哽咽的表示，「我終於做到了！感謝物理治療師的邱元駿與羅國峰的協助與包紮，沒有他們的治療與心理輔導，就沒有今日的我。」

祖沅說，「既然決定回到田徑場，就一定要闖出一番成就，雖然第一天比賽就受傷，但我心裡告訴自己我一定可以的，就算是倒在跑道上也不後悔。」

中華田協秘書長王景成看到祖沅的奮戰精神非常感動，尤其這是相隔51年以來再次有台灣選手在這裡拿到十項金牌，賽後不但親自將金牌頒給祖沅，而且還直呼要加碼贈獎。

物理治療師邱元駿感佩表示，從來沒有看到意志力那麼堅強的選手，過去選手受傷後最多只有撐一場比賽，祖沅是兩天下來撐了6場比賽，每次看到他腫起來的腳踝都感到痛徹心扉，這面金牌他拿的實至名歸。

(中時電子報)