台東縣扣倒新竹縣 華南金少棒封王

台東縣華南金控全國少棒賽封王。(中央社)

106年華南金控盃少棒賽今(21)下午由台東縣與新竹縣進行冠軍戰，不料比賽形成一面倒，台東縣發揮強投、強打實力，提前在四局以11:4扣到對手，勇奪冠軍及今年U12世界盃少棒賽的國家隊組隊權。

台東縣投手韓碩恆主投4局無失分，獲選最有價值球員。(中央社)

台東縣先發投手韓碩恆主投4局沒有失分，成為封王戰勝投手，攻勢上，於1局上搶下3分，2局、3局再攻下4分、3分，第4局得1分，輕鬆拿下本屆冠軍。韓碩恆則獲得最有價值球員。

本屆第2、3、4名分別為新竹縣、宜蘭縣、新北市。

(中時電子報)